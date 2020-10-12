Качура об объединении Слуги народа и ОПЗЖ в местных советах: Это однозначно будет

Сотрудничества ОПЗЖ и Слуги народа не избежать на Юго-Востоке страны, считает нардеп СН Качура

Слуге народа придется сотрудничать с ОПЗЖ в юго-восточных регионах после местных выборов. Об этом в программе Єдність заявил нардеп СН Александр Качура.

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"Тут в зависимости от региона. Это однозначно будет. Этого не избежать. Есть регионы на востоке, так называемый Юго-Восток. Там будет, думаю, значительная поддержка этой партии, поэтому надо будет некую конструкцию выстраивать", – сказал он.

Интервьюер также отметил, что в западных областях большая поддержка может быть у Евросолидарности. Однако Качура считает, что эта политсила является прямым политическим оппонентом Слуги народа, и "люди не воспримут любое сотрудничество с ней".

Качура также считает, что может быть "конструктивная работа" с Батькивщиной, насчет Голоса у него "есть сомнения".

LIGA.net обратилась в Слугу народа, чтобы узнать, является ли это официальной позицией партии.

Согласно опросу группы Рейтинг, на начало октября поддержать Слугу народа на выборах готовы 17,2% украинцев, ОПЗЖ – 12,6%, Евросолидарность – 11,7% .

25 октября в Украине состоятся местные выборы.

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Марк Сировой

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