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Каждый с 18 лет – месяц в году на военных курсах. Что планируют в Минобороны вместо срочки

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 07:30
Каждый с 18 лет – месяц в году на военных курсах. Что планируют в Минобороны вместо срочки - Фото
Алексей Резников (скриншот из фильма ''Год'' Дмитрия Комарова)

В Украине необходимо выработать концепцию армии резервистов, которая будет похожа на то, что сделано в Швейцарии и Израиле: каждый военнообязанный должен будет ежегодно по месяцу на сборах совершенствовать военные навыки. Такая идея входит в планы Минобороны, которые согласованы с премьером и одобрены президентом, сообщил в интервью LIGA.net министр обороны Алексей Резников.

Он убежден, что после будущей победы над российскими оккупантами украинцам нужно будет готовиться к изменениям в правовом плане и культуры поведения нации, поскольку "физически враждебная страна, наш сосед, не улетит в космос даже со всеми творениями Илона Маска".

"И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения – мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Так живет Швейцария. Поэтому я убежден, что культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле, например", – пояснил Резников.

Он полагает, что, "возможно, срочная служба нам больше не нужна". Однако взамен этого каждый молодой человек с 18 лет начинает проходить спецкурсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание, и дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации.

"Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай. Ходить в тир – эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием", – отметил глава МО.

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Министр подчеркнул, что нужно завершить реформу, чтобы официально зарегистрированное огнестрельное оружие было на руках у украинцев (после проверок у психиатра, нарколога и правоохранителей): "Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает".

На уточняющий вопрос журналиста LIGA.net Резников добавил, что это его мысли, "обсужденные и согласованные с премьером", и эти идеи "записаны в нашем плане: это один из элементов изменений в законодательство, которые мы готовы делать".

"Это четко совпадает с позицией президента, мы с ним об этом говорили", – резюмировал глава Минобороны.

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Євген Пилипенко, Юрій Смірнов
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Алексей Резников война учения мобилизация срочная служба военная подготовка
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