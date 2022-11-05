"Как это работает – все уже видели". Зеленский анонсировал сбор на флот морских дронов
Президент Владимир Зеленский анонсировал аккумуляцию средств, собранных с помощью благотворительной платформы United24, на морские дроны для противодействия российской агрессии в украинской акватории. Об этом он сказал в видеообращении 5 ноября.
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Он отметил, что в рамках фандрайзинговой платформы United24, которая была запущена ровно полгода назад, собрано почти $220 млн взносов от миллионов людей из более сотни стран.
"Для Украины покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, в том числе очень эффективная Armtraс, десятки скорых, которые уже работают в прифронтовых районах", – сказал Зеленский.
Он добавил, что на следующей неделе будет запущено еще одно фандрайзинговое направление – аккумулировать средства для флота морских дронов.
"Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем", – сказал президент.
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