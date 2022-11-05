"Как это работает – все уже видели". Зеленский анонсировал сбор на флот морских дронов

Президент Владимир Зеленский анонсировал аккумуляцию средств, собранных с помощью благотворительной платформы United24, на морские дроны для противодействия российской агрессии в украинской акватории. Об этом он сказал в видеообращении 5 ноября.

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Он отметил, что в рамках фандрайзинговой платформы United24, которая была запущена ровно полгода назад, собрано почти $220 млн взносов от миллионов людей из более сотни стран.

"Для Украины покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, в том числе очень эффективная Armtraс, десятки скорых, которые уже работают в прифронтовых районах", – сказал Зеленский.

Он добавил, что на следующей неделе будет запущено еще одно фандрайзинговое направление – аккумулировать средства для флота морских дронов.

"Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем", – сказал президент.

29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ признало повреждение только одного корабля – морского тральщика "Иван Голубец".

В ОК "Юг" предположили, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет ПВО, но источники LIGA.net в правоохранительных органах говорят, что за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины.

в правоохранительных органах говорят, что за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины. Утром 31 октября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Путин заявил, что "отчасти" это был "ответ" РФ на атаки в Севастополе.

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Оксана Житнюк

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