Как фракции Рады голосовали за законопроекты Зеленского

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада отказалась внести в повестку дня президентские законопроекты по выборам и госзакупкам. Как голосовали фракции.

Поименное голосование о включении в повестку дня проектов законов о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины (№10319, №10319-1)

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Фракция БПП. "За" – 17, "против" – 15, воздержались – 21, не голосовали – 11, отсутствовали – 71.

Фракция Народный фронт. "За" – 2, "против" – 27, воздержались – 11, не голосовали – 16, отсутствовали – 24.

Внефракционные. "За" – 22, "против" – 0, воздержались – 6, не голосовали – 9, отсутствовали – 24.

Оппозиционный блок. "За" – 19, "против" – 0, воздержались – 3, не голосовали – 9, отсутствовали – 7.

Самопомощь. "За" – 17, "против" – 0, воздержались – 0, не голосовали – 2, отсутствовали – 6.

Группа партия Видродження. "За" – 0, "против" – 6, воздержались – 1, не голосовали – 1, отсутствовали – 17.

Радикальная партия. "За" – 0, "против" – 15, воздержались – 0, не голосовали – 1, отсутствовали – 5.

Батькивщина. "За" – 15, "против" – 0, воздержались – 0, не голосовали – 2, отсутствовали – 3.

Группа Воля народа. "За" – 0, "против" – 5, воздержались – 1, не голосовали – 0, отсутствовали – 12.

Поименное голосование о включении в повестку дня сессии проекта закона о внесении изменений в закон Украины о публичных закупках относительно осуществления закупок во время избирательного процесса (№10317)

Фракция БПП. "За" – 17, "против" – 9, воздержались – 22, не голосовали – 13, отсутствовали – 74.

Фракция Народный фронт. "За" – 7, "против" – 6, воздержались – 27, не голосовали – 17, отсутствовали – 23.

Внефракционные. "За" – 26, "против" – 0, воздержались – 6, не голосовали – 6, отсутствовали – 23.

Оппозиционный блок. "За" – 24, "против" – 0, воздержались – 0, не голосовали – 7, отсутствовали – 7.

Самопомощь. "За" – 20, "против" – 0, воздержались – 0, не голосовали – 0, отсутствовали – 5.

Группа партия Видродження. "За" – 0, "против" – 1, воздержались – 1, не голосовали – 5, отсутствовали – 18.

Радикальная партия. "За" – 16, "против" – 0, воздержались – 0, не голосовали – 0, отсутствовали – 5.

Батькивщина. "За" – 16, "против" – 0, воздержались – 0, не голосовали – 1, отсутствовали – 3.

Группа Воля народа. "За" – 1, "против" – 1, воздержались – 1, не голосовали – 3, отсутствовали – 12.

Сегодня в Верховную Раду был внесен президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках.