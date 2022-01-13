Как Ляшко попал в большую политику: версия Данилова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что нынешний министр здравоохранения Виктор Ляшко получил свою первую большую должность на заседании СНБО на стыке зимы и весны 2020-го. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

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По его словам, на заседании СНБО присутствовала на тот момент министр здравоохранения Зоряна Скалецкая с заместителем. Данилов попросил позвать главного санитарного врача, однако ему ответили, что его нет.

Секретарь СНБО ответил, что вследствие медреформы он должен быть, после чего с места встал Ляшко.

"Я говорю: "А как вас зовут"? Он говорит: "Виктор". Я уточняю, как отчество? Говорит: "Кириллович". Я говорю: "Виктор Кириллович, с сегодняшнего дня вы будете отвечать как главный санитарный врач", – рассказал Данилов.

После этого Ляшко и начал заниматься COVID-19, говорит Данилов.

Широкая аудитория узнала о ранее малоизвестном чиновнике Ляшко в марте 2020 года.

Буквально сразу же после вступления в должность он начал заниматься первым локдауном весны 2020-го и постепенно вырос до должности министра здравоохранения, на которую был назначен 20 мая 2021 года.

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Марк Сировой

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