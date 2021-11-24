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COVID-истории. Ляшко рассказал, как вакцинировал в селе "дядька на велосипеде"

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 11:28
COVID-истории. Ляшко рассказал, как вакцинировал в селе
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уговорил вакцинироваться от коронавируса мужчину, который ехал на велосипеде по селу в Кировоградской области. Об этом он рассказал Бабелю.

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По словам Ляшко, он вместе с делегацией ездил по селам и проверял наличие вакцин от COVID-19. На выходе из пункта вакцинации они увидели "дядьку", который ехал на велосипеде.

"Я говорю: а куда это вы едете, почему не вакцинируетесь? Он мне: "А что, нужно?" Пошел и вакцинировался", – говорит министр.

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Ляшко хочет достичь показателя 70% вакцинированного взрослого населения до конца года, сейчас одной дозой привиты около 40%, двумя – 32%. Он также не считает проваленной информкампанию о вакцинации.

"Никто не дает данных, что ее провалено. По моей информации, у нас постоянно увеличивается процент людей, намеренных вакцинироваться", – сказал глава Минздрава и призвал сторонников вакцинации убедить хотя бы одного человека сделать прививку.

Министр также объяснил, что летом Минздрав разрешил вакцинироваться всем желающим, поскольку группы риска не делали прививок, а ждали, "что будет с Оксаной, Галей и Соседом". По его словам, массовая вакцинация должна была показать пожилым людям, что от вакцин никто не умирает.

Кроме того, он не считает, что президент Владимир Зеленский опоздал с обращением с призывом к вакцинации, которое записал лишь на пике смертности от COVID-19.

"Президент публично вакцинировался одним из первых, его команда тоже. Мы делаем все поэтапно: когда видим, что спрос на вакцинацию может пойти на убыль, его нужно чем-то подпитать", – объяснил Ляшко.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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