COVID-истории. Ляшко рассказал, как вакцинировал в селе "дядька на велосипеде"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уговорил вакцинироваться от коронавируса мужчину, который ехал на велосипеде по селу в Кировоградской области. Об этом он рассказал Бабелю.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Ляшко, он вместе с делегацией ездил по селам и проверял наличие вакцин от COVID-19. На выходе из пункта вакцинации они увидели "дядьку", который ехал на велосипеде.

"Я говорю: а куда это вы едете, почему не вакцинируетесь? Он мне: "А что, нужно?" Пошел и вакцинировался", – говорит министр.

Читайте также: Сколько вакцинированных в Украине попали в больницы с COVID-19: наглядная таблица

Ляшко хочет достичь показателя 70% вакцинированного взрослого населения до конца года, сейчас одной дозой привиты около 40%, двумя – 32%. Он также не считает проваленной информкампанию о вакцинации.

"Никто не дает данных, что ее провалено. По моей информации, у нас постоянно увеличивается процент людей, намеренных вакцинироваться", – сказал глава Минздрава и призвал сторонников вакцинации убедить хотя бы одного человека сделать прививку.

Министр также объяснил, что летом Минздрав разрешил вакцинироваться всем желающим, поскольку группы риска не делали прививок, а ждали, "что будет с Оксаной, Галей и Соседом". По его словам, массовая вакцинация должна была показать пожилым людям, что от вакцин никто не умирает.

Кроме того, он не считает, что президент Владимир Зеленский опоздал с обращением с призывом к вакцинации, которое записал лишь на пике смертности от COVID-19.

"Президент публично вакцинировался одним из первых, его команда тоже. Мы делаем все поэтапно: когда видим, что спрос на вакцинацию может пойти на убыль, его нужно чем-то подпитать", – объяснил Ляшко.

Читайте также: "Антивакцинаторы" готовили госпереворот: заблокирована целая сеть, лидера взяли – СБУ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.