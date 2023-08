"Как можно быстрее в НАТО". Три страны одновременно поддержали декларацию G7 по Украине

Сегодня, 17 августа, три страны Балтии поддержали декларацию G7 по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщили в Twitter премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии.

Эстония, Литва и Латвия выступили с совместным заявлением о присоединении к декларации G7 о поддержке Украины.

"Мы будем помогать Украине до победы. Мы будем поддерживать Украину на пути к членству в НАТО и ЕС", – написала премьер Эстонии Кая Каллас.

Литовская премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что присоединение стран Балтии к декларации G7 подтверждает их обязательство помочь Украине выиграть войну, добиться справедливости, восстановиться и стать сильнее.

"Только членство в НАТО даст гарантии безопасности для Украины, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Украину в Альянсе как можно скорее", – написала Шимоните.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Балтии помогут Украине выиграть эту войну, поддержат ее экономическую стабильность и восстановление, устойчивость, реформы и ее европейские и евроатлантические устремления.

Today we, PM's of, joined the G7 Declaration, reafirming our commitment to help Ukraine win the war, achieve justice & rebuild stronger. Only NATO membership will provide security guarantees for & we're looking forward to welcoming in the Alliance as soon as possible pic.twitter.com/bVDIQbldzY