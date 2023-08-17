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"Как можно быстрее в НАТО". Три страны одновременно поддержали декларацию G7 по Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 12:33
Фото: EPA

Сегодня, 17 августа, три страны Балтии поддержали декларацию G7 по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщили в Twitter премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии.

Эстония, Литва и Латвия выступили с совместным заявлением о присоединении к декларации G7 о поддержке Украины.

"Мы будем помогать Украине до победы. Мы будем поддерживать Украину на пути к членству в НАТО и ЕС", – написала премьер Эстонии Кая Каллас.

Литовская премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что присоединение стран Балтии к декларации G7 подтверждает их обязательство помочь Украине выиграть войну, добиться справедливости, восстановиться и стать сильнее.

"Только членство в НАТО даст гарантии безопасности для Украины, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Украину в Альянсе как можно скорее", – написала Шимоните.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Балтии помогут Украине выиграть эту войну, поддержат ее экономическую стабильность и восстановление, устойчивость, реформы и ее европейские и евроатлантические устремления.    

  • 12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.
  • В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

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Наталья Медведева
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