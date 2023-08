"Якнайшвидше до НАТО". Три країни одночасно підтримали декларацію G7 щодо України

Сьогодні, 17 серпня, три країни Балтії підтримали декларацію G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомили у Twitter прем'єр-міністри Естонії, Литви та Латвії.

Естонія, Литва та Латвія виступили зі спільною заявою про приєднання до декларації G7 про підтримку України.

"Ми допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на шляху до членства в НАТО і ЄС", – написала прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Литовська прем'єрка Інгріда Шимоніте заявила, що приєднання країн Балтії до декларації G7 підтверджує їхнє зобов'язання допомогти Україні виграти війну, домогтися справедливості, відновитися і стати сильнішим.

"Лише членство в НАТО дасть гарантії безпеки для України, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати Україну в Альянсі якнайшвидше", – написала Шимоніте.

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що країни Балтії допоможуть Україні виграти цю війну, підтримають її економічну стабільність та відновлення, стійкість, реформи та її європейські та євроатлантичні устремління.

Today we, PM's of , joined the G7 Declaration, reafirming our commitment to help Ukraine win the war, achieve justice & rebuild stronger. Only NATO membership will provide security guarantees for & we're looking forward to welcoming in the Alliance as soon as possible pic.twitter.com/bVDIQbldzY