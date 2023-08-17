RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Якнайшвидше до НАТО". Три країни одночасно підтримали декларацію G7 щодо України

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 12:33
Фото: EPA

Сьогодні, 17 серпня, три країни Балтії підтримали декларацію G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомили у Twitter прем'єр-міністри Естонії, Литви та Латвії.

Естонія, Литва та Латвія виступили зі спільною заявою про приєднання до декларації G7 про підтримку України.

"Ми допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на шляху до членства в НАТО і ЄС", – написала прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Литовська прем'єрка Інгріда Шимоніте заявила, що приєднання країн Балтії до декларації G7 підтверджує їхнє зобов'язання допомогти Україні виграти війну, домогтися справедливості, відновитися і стати сильнішим.

"Лише членство в НАТО дасть гарантії безпеки для України, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати Україну в Альянсі якнайшвидше", – написала Шимоніте.

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що країни Балтії допоможуть Україні виграти цю війну, підтримають її економічну стабільність та відновлення, стійкість, реформи та її європейські та євроатлантичні устремління.   

  • 12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України до НАТО.
  • У ВП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

Блінкен: Вторгнення Путіна в Україну – стратегічний провал, продовжувати марно

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
литваЕстоніялатвіякраїни Балтіїгарантії безпеки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 