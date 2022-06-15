"Как победить зло из Мордора". В Брюсселе стартует Рамштайн-3 для Украины

Сегодня, 15 июня, в Брюсселе стартовала встреча начальников штабов и министров обороны со всего мира, где обсудят военную помощь Украине. На встрече присутствует глава Минобороны Украины Алексей Резников.

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"Штаб-квартира НАТО. Брюссель. Первое появление в костюме за 15 недель. Рамштайн-3 вот-вот начнется", – написал Резников в Twitter.

Он сообщил, что к встрече также присоединилась посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

Также Резников опубликовал фото с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. Резников сказал, что главы ведомств обсудили сотрудничество двух стран в сфере безопасности и обороны.

"Год девятый Новой эпохи. Совет Элронда объединяет свободные народы Средиземья, чтобы обсудить, как победить зло из Мордора. Делегацию возглавляет Алексей Резников", – сказано в сообщении Минобороны Украины.

Заседание пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, начало запланировано на 17:00 по киевскому времени, в 20:45 состоится пресс-конференция главы Пентагона и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

Глава Офиса президента Андрей Ермак вчера заявил, что результатом третьей встречи в формате Рамштайн должно стать увеличение поставок тяжелого оружия и оперативное обучение украинских военных, "все остальное воспринимается врагом как слабость".

Один из чиновников Пентагона сказал, что США ожидают новых заявлений о поставках Украине оружия и снаряжения во время встречи, и "ресурс далеко не исчерпан".

Во втором заседании контактной группы 23 мая приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

По результатам предыдущей встречи в Рамштайне Украина получила пусковые установки Harpoon, противокорабельные ракеты и другое оружие, ставшее "неприятным для врага сюрпризом", рассказал министр обороны.

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Оксана Житнюк

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