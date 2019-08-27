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Как СБУ и ГБР компьютерный центр Рады блокировали – фото

Как СБУ и ГБР компьютерный центр Рады блокировали – фото - Фото
Верховна Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.08.2019, 17:50

Следователи заняли компьютерный центр парламента и не пускали в зал 450 работников аппарата Рады

23 августа 12 следователей СБУ и ГБР пришли проводить следственные действия в зале Верховной Рады из-за внедрения сенсорной клавиши, что якобы является неправильной эксплуатацией системы голосования. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий.

По его словам, следователи заняли компьютерный центр парламента и не пускали в зал 450 работников аппарата Рады, которые в этот день должны были тестировать систему голосования.

LIGA.net удалось получить фотографии с места происшествия.

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Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

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верховна рада андрей парубий сбу фото голосование гбр сенсорная кнопка
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