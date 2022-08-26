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Как шпионка ГРУ под видом светской львицы подружилась с офицерами НАТО: история Bellingcat

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 11:11
Как шпионка ГРУ под видом светской львицы подружилась с офицерами НАТО: история Bellingcat - Фото
Шпионка-нелегалка ГРУ (фото - The Insider)

Российская шпионка ГРУ Ольга Колобова под фейковым именем "Адела Ривера", которая годами жила в Европе под видом светской львицы,  подружилась с офицерами стран НАТО в Неаполе. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и La Repubblica.

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Ольга Колобова работала на ГРУ шпионкой-нелегалкой – была разведчицей, которая постоянно жила за границей под видом иностранки.

Первая попытка ее внедрения за границей была в 2005 году, пишут расследователи. Тогда она представилась как Мария Адела Куфельдт Ривера и пыталась получить паспорт Перу, но попытка провалилась из-за поддельных документов. В Перу открыли против нее уголовное дело, а агентка в итоге получила первый российский паспорт на имя Мари Адела в 2006 году.

Своим знакомым она рассказывала легенду, что родилась в перуанском Кальяо от немца и перуанки, отец их бросил, а мать в 1980-м поехала в СССР для участия в Олимпиаде. Однако матери срочно приказали вернуться в Перу – она оставила дочь на попечение советской семье и не вернулась.

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Когда точно агентка попала в Европу – журналисты сказать не могут. Но 2009-2011 года она провела в Риме и на Мальте, часто ездила в Париж и Лондон. Она рассказывала, что изучает геммологию в Европе, общалась с редактором журнала Cosmopolitan Марсель д`Аржи Смит, просила ее познакомить с лордами или британскими политиками, но дальше разговоров дело не зашло. После переезда в Париж Адела открыла ювелирную торговкую марку Serein – с этого момента компания стала бизнесом прикрытия шпионки.

В Неаполе начался пик ее шпионской карьеры. Сюда она попала в 2013-м, зарегистрировала компанию Serein SRL для торговли предметами роскоши и открыла бутик, в котором продавала китайские безделушки под видом ювелирных изделий и устраивала вечеринки.

Как шпионка ГРУ под видом светской львицы подружилась с офицерами НАТО: история Bellingcat

Многие двери ей открыло получение в 2015 году должности секретаря в местном отделении благотворительной организации Lion`s Club, которое было создано базирующимися в Неаполе офицерами НАТО. Именно здесь она общалась со многими сотрудниками НАТО и подружилась с офицерами, говорят связанные с Альянсом источники журналистов.

В частности, она общалась с полковником Шелией Брайант, генинспектором ВМС США в Европе и Африке. Брайант утверждает, что имела ограниченный доступ к конфиденциальной военной информации и ее отношения с Аделой были на уровне светской болтовни. При этом она вспоминает, что Адела общалась с офицерами из Бельгии, Италии, Германии и других стран.

Источники журналистов говорят, что до 2018 года Адела дружила с администратором систем данных командного центра НАТО в Неаполе, бывала дома у некоторых офицеров, посещала мероприятия НАТО и США. Пока неясно – был ли у нее физический доступ к базе НАТО.

Как шпионка ГРУ под видом светской львицы подружилась с офицерами НАТО: история Bellingcat

Миссия Аделы закончилась в 2018 году, когда после публикации Bellingcat об отравителях Скрипалей в Британии были скомпрометированы серии поддельных паспортов российских шпионов. Адела не предупредив друзей улетела в Москву и написала в Facebook, что болеет раком.

Пока выдуманная Адела умирала от рака, настоящая Ольга Колобова получила от государства элитную квартиру в Москве и купила Audi последней модели. Ее европейские друзья три года думали, что она умерла, но 4 декабря 2021 года Адела написала экс-редактору Cosmopolitan д`Аржи Смит: "Дорогая, дорогая Марсель! Есть много вещей, которые я не могу (и никогда не смогу) объяснить! Но скучаю по тебе очень и очень-очень".

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Марк Сировой
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