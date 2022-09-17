Как выглядело место массового захоронения под Изюмом в марте и августе: спутниковые снимки

Компания орбитального мониторинга Maxar опубликовала спутниковые снимки, по которым можно судить, как изменилось с марта по август 2022 года место в лесу под Изюмом, где после деоккупации было обнаружено массовое захоронение.

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"Когда недавно российские войска покинули Харьковскую область Украины, украинское правительство и СМИ сообщили об обнаружении места массового захоронения недалеко от города Изюм. Вот космические снимки Пишанского кладбища, или входа на "Лесное кладбище" за март 2022 и август 2022", – сказано в комментарии к опубликованным снимкам.

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.

Уполномоченный по поводу лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".

16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу возле Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

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Сергій Бережний

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