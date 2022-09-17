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Как выглядело место массового захоронения под Изюмом в марте и августе: спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 23:15
Как выглядело место массового захоронения под Изюмом в марте и августе: спутниковые снимки - Фото
Спутниковый снимок леса возле Изюма - август 2022 (Фото - Maxar)

Компания орбитального мониторинга Maxar опубликовала спутниковые снимки, по которым можно судить, как изменилось с марта по август 2022 года место в лесу под Изюмом, где  после деоккупации было обнаружено массовое захоронение.

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"Когда недавно российские войска покинули Харьковскую область Украины, украинское правительство и СМИ сообщили об обнаружении места массового захоронения недалеко от города Изюм. Вот космические снимки Пишанского кладбища, или входа на "Лесное кладбище" за март 2022 и август 2022", – сказано в комментарии к опубликованным снимкам.

Спутниковый снимок леса возле Изюма – март 2022 (Фото – Maxar)

Спутниковый снимок леса возле Изюма – август 2022 (Фото – Maxar)

  • 15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.
  • Уполномоченный по поводу лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".
  • 16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу возле Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельство

Сергій Бережний
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изюм военное преступление массовое захоронение спутниковые снимки Maxar
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