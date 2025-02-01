Каллас: Европе нужно быть креативнее в вопросе ограничений России

По словам Каллас, Европа также должна увеличить расходы на оборону

Кая Каллас (Фото: facebook.com/kallaskaja)

Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что Европа должна быть "более креативна" в вопросе ограничения способности России вести войну против Украины. Об этом она сказала в программе BBC.

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Она отметила, что странам ЕС нужно сообща работать, чтобы продолжать оказывать давление на Россию экономически. По словам Каллас, давление на российского диктатора Владимира Путина – способ "положить конец этой войне, потому что именно Путин ее начал".

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ЕС убеждена, что Европа должна увеличить расходы на оборону, чтобы соответствовать угрозам, с которыми сталкивается континент.

Каллас подчеркнула, что Россия тратит на оборону 9% своего валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как расходы Европы в размере 1,9% ВВП "явно недостаточны".

"Чтобы предотвратить войну, нам нужно тратить больше, это очевидно", – сказала Каллас.

На вопрос о том, закончится ли полномасштабная война в пользу Украины, Каллас ответила, что не видит другого выхода и добавила, что потенциальные агрессоры в мире "явно отмечают" реакцию ЕС на агрессию России.