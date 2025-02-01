Каллас: Європі потрібно бути креативнішою у питанні обмежень Росії
Глава євродипломатії Кая Каллас вважає, що Європа має бути "креативнішою" у питанні обмеження здатності Росії вести війну проти України. Про це вона сказала у програмі ВВС.
Вона зазначила, що країнам ЄС потрібно спільно працювати, щоб продовжувати чинити тиск на Росію економічно. За словами Каллас, тиск на російського диктатора Володимира Путіна – спосіб "покласти край цій війні, бо саме Путін її почав".
Крім того, глава зовнішньополітичного відомства ЄС переконана, що Європа має збільшити витрати на оборону, щоби відповідати загрозам, з якими стикається континент.
Каллас підкреслила, що Росія витрачає на оборону 9% свого валового внутрішнього продукту (ВВП), тоді як витрати Європи у розмірі 1,9% ВВП "явно недостатні".
"Щоб запобігти війні, нам потрібно витрачати більше, це очевидно", – сказала Каллас.
На питання про те, чи закінчиться повномасштабна війна на користь України, Каллас відповіла, що не бачить іншого виходу та додала, що потенційні агресори у світі "явно відзначають" реакцію ЄС на агресію Росії.
- 27 січня Генсек НАТО виступив за збільшення видатків на оборону. Напередодні Трамп заявив, що має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
- У Польщі заявили, що Трамп "допоміг" Угорщині підтримати продовження санкцій проти Росії.
- 31 січня Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції проти Росії через транзит газу.