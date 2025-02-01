Каллас: Європі потрібно бути креативнішою у питанні обмежень Росії

За словами Каллас, Європа також має збільшити витрати на оборону

Кая Каллас (Фото: facebook.com/kallaskaja)

Глава євродипломатії Кая Каллас вважає, що Європа має бути "креативнішою" у питанні обмеження здатності Росії вести війну проти України. Про це вона сказала у програмі ВВС.

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Вона зазначила, що країнам ЄС потрібно спільно працювати, щоб продовжувати чинити тиск на Росію економічно. За словами Каллас, тиск на російського диктатора Володимира Путіна – спосіб "покласти край цій війні, бо саме Путін її почав".

Крім того, глава зовнішньополітичного відомства ЄС переконана, що Європа має збільшити витрати на оборону, щоби відповідати загрозам, з якими стикається континент.

Каллас підкреслила, що Росія витрачає на оборону 9% свого валового внутрішнього продукту (ВВП), тоді як витрати Європи у розмірі 1,9% ВВП "явно недостатні".

"Щоб запобігти війні, нам потрібно витрачати більше, це очевидно", – сказала Каллас.

На питання про те, чи закінчиться повномасштабна війна на користь України, Каллас відповіла, що не бачить іншого виходу та додала, що потенційні агресори у світі "явно відзначають" реакцію ЄС на агресію Росії.