Каллас подтвердила: Эстония не будет высылать украинских мужчин мобилизационного возраста

Глава правительства Эстонии заявила, что "эта задача Украины – достучаться" до мужчин, находящихся за границей. Выдворять их не будут

Фото: EPA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас официально подтвердила, что ее страна не собирается высылать украинских мужчин, получивших защиту по правилам Европейского союза и законно находящихся в Эстонии. В интервью The Kyiv Independent она сказала, что украинские власти сами должны найти способы убедить этих людей вернуться на Родину.

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Она напомнила, что вопрос беженцев поднимался во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Таллин.

Зеленский во время совместной пресс-конференции с Каллас сказал, что мужчины мобилизационного возраста во время войны должны быть в Украине – хотя бы платить налоги, если не воюют.

Но Каллас в интервью сказала, что со стороны Эстонии не будет никаких действий против этих людей.

"Когда они прибыли сюда, Европейский союз дал им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего, чтобы их выдавать. Эта задача Украины – достучаться до находящихся здесь людей и звати их обратно, чтобы помочь своей Родине", — сказала она.

23 декабря министр внутренних дел из правительства Каллас сказал, что Эстония может заняться поиском мужчин из Украины, если потребуется. Но потом он уточнил: для этого нужно отдельное межправительственное соглашение.

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