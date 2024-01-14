Каллас підтвердила: Естонія не висилатиме українських чоловіків мобілізаційного віку

Глава уряду Естонії заявила, що "це завдання України – достукатися" до чоловіків, які перебувають за кордоном. Висилати їх не будуть

Фото: EPA

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас офіційно підтвердила, що її країна не збирається висилати українських чоловіків, які отримали захист за правилами Європейського Союзу та законно перебувають в Естонії. В інтерв'ю The Kyiv Independent вона сказала, що українська влада сама має знайти способи переконати цих людей повернутися на Батьківщину.

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Вона нагадала, що питання біженців порушувалося під час недавнього візиту президента України Володимира Зеленського в Таллінн.

Зеленський під час спільної пресконференції з Каллас сказав, що чоловіки мобілізаційного віку під час війни мають бути в Україні – хоча б платити податки, якщо не воюють.

Але Каллас в інтерв'ю сказала, що з боку Естонії не буде жодних дій проти цих людей.

"Коли вони прибули сюди, Європейський Союз дав їм тимчасовий захист. Тому ми точно не робитимемо нічого, щоб їх видавати. Це завдання України – достукатися до людей, що перебувають тут, і звати їх назад, щоб допомогти своїй Батьківщині", – сказала вона.

23 грудня міністр внутрішніх справ з уряду Каллас сказав, що Естонія може зайнятися пошуком чоловіків з України, якщо буде потрібно. Але потім він уточнив: для цього потрібна окрема міжурядова угода.

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