Мобілізація. Глава МВС Естонії: Для видавання чоловіків Україні потрібна окрема угода країн

Ляенеметс заявив, що сьогодні Естонія не може видавати чоловіків призовного віку Україні за міжнародним правом

Лаурі Ляенеметс (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що для видавання Україні чоловіків призовного віку потрібна окрема угода між країнами, оскільки сьогодні Таллінн не має такої можливості за міжнародним правом. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, слова про нібито можливість видавання Києву українських переселенців для мобілізації були спотворені, однак у нього "немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, що тут живуть".

Він зазначив, що якщо українська держава захоче відкликати переселенців для мобілізації, то Естонія має поділитися інформацією про них.

"Якби Україна звернулася за допомогою в мобілізації українських громадян, що проживають тут, нам було б досить складно від неї відмовитися. По суті, це буде поворот спиною до України, яка перебуває в стані війни і потребує допомоги. Ми твердо підтримували Україну з початку повномасштабної війни і намагалися всіляко їй допомогти. Однак слід сказати, що сьогодні ми не маємо такої можливості за міжнародним правом, для цього буде потрібна окрема угода між країнами і як мінімум рішення на урядовому рівні", — заявив Ляенеметс.

Глава відомства заявив, що у разі переведення питання до практичної площини буде окрема дискусія з українським урядом.

"Ні міністр внутрішніх справ, ні уряд Естонії не можуть вирішувати за Україну, кого та з яких країн відкликати для боротьби з агресором за Україну", — резюмував він.

Раніше Ляенеметс заявив про готовність своєї країни видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків для поповнення Сил оборони.

21 грудня в інтерв'ю Welt глава Міноборони Умєров заявив, що українці призовного віку, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні вступити до лав Сил оборони у 2024 році. Також він говорив про санкції для тих, хто не виконає цієї вимоги.

Представник Міноборони Павлюк у коментарі LIGA.net пояснив слова міністра оборони: через те, що громадянин за кордоном не отримав повістки, загроза для України не зникла. Проте на порядку денному немає питання щодо механізму покарання чи юридичного тиску на тих, хто зараз не в Україні.

пояснив слова міністра оборони: через те, що громадянин за кордоном не отримав повістки, загроза для України не зникла. Проте на порядку денному немає питання щодо механізму покарання чи юридичного тиску на тих, хто зараз не в Україні. Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000 – 500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

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