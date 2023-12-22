Мобілізація чоловіків за кордоном. У Раді кажуть, що законопроєкт з'явиться у січні

Передбачається, що після проходження відповідної ідентифікації у ТЦК, чоловіки за кордоном можуть отримувати повістки

Фото: Генштаб ЗСУ

Член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко від Батьківщини в ефірі Радіо Свободи заявив, що в Україні працюють над законопроєктом, ухвалення якого дозволить призивати на військову службу чоловіків, які перебувають за кордоном.

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За його словами, законопроєкт буде представлений вже у січні, а саме у перші дні засідання парламенту. Він розробляється і депутатами, і Міністерством оборони, і Генштабом, каже Івченко.

Ним передбачається, що військовозобов'язані чоловіки, які виїхали за кордон, проходитимуть ідентифікацію. Після її успішного проходження – вони можуть отримувати повістки.

Івченко наголосив, що українські чоловіки самі вирішуватимуть, чи повертатися їм в Україну, однак їх неповернення буде означати порушення закону.

"Якщо ти пройдеш і будеш у переліку тих, хто підлягає під мобілізацію, ти, звичайно, отримаєш повістку. Це звичайний процес. А далі це вже твій вибір. Чи ти повертаєшся назад, чи ти залишаєшся там, але це вже буде порушенням закону України", – сказав він.

Якщо людина самовільно не пройде ідентифікацію, їй загрожують відповідні наслідки, додав Івченко.

Одним із наслідків може бути, наприклад, те, що українцю, який не став на військовий облік, не надаватимуться консульські послуги. Також банки будуть вимагати нову ідентифікацію, в якій має бути посвідчення військового обліку.

22 листопада 2023 року глава фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

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