Мобилизация мужчин за границей. В Раде говорят, что законопроект появится в январе

Предполагается, что после прохождения соответствующей идентификации в ТЦК мужчины за рубежом могут получать повестки

Фото: Генштаб ВСУ

Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко от Батькивщины в эфире Радио Свободы заявил, что в Украине работают над законопроектом, принятие которого позволит призывать на военную службу находящихся за границей мужчин.

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По его словам, законопроект будет представлен уже в январе, а именно в первые дни заседания парламента. Он разрабатывается и депутатами, и Министерством обороны, и Генштабом, говорит Ивченко.

Им предполагается, что военнообязанные мужчины, выехавшие за границу, будут проходить идентификацию. После ее успешного прохождения – они могут получать повестки.

Ивченко подчеркнул, что украинские мужчины сами будут решать, возвращаться ли им в Украину, однако их невозврат будет означать нарушение закона.

"Если ты пройдешь и будешь в перечне тех, кто подлежит под мобилизацию, ты, конечно, получишь повестку. Это обычный процесс. А дальше это уже твой выбор. Возвращаешься ли ты назад или остаешься там, но это уже будет нарушением закона Украины", – сказал он.

Если человек самовольно не пройдет идентификацию, ему угрожают соответствующие последствия, добавил Ивченко.

Одним из последствий может быть, например, то, что украинцу, не ставшему на военный учет, не будут предоставляться консульские услуги. Также банки потребуют новую идентификацию, в которой должно быть удостоверение военного учета.

22 ноября 2023 года председатель фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

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