Мобилизация. Глава МВД Эстонии: Для выдачи мужчин Украине нужно отдельное соглашение стран

Ляэнеметс заявил, что сегодня Эстония не может выдавать мужчин призывного возраста Украине по международному праву

Лаури Ляэнеметс (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что для выдачи Украине мужчин призывного возраста необходимо отдельное соглашение между странами, так как сегодня у Таллина нет такой возможности по международному праву. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, слова о якобы возможности выдачи Киеву украинских переселенцев для мобилизации были искажены, однако у него "нет цели начать гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста".

Он отметил, что если украинское государство захочет отозвать переселенцев для мобилизации, то Эстония обязана поделиться информацией о них.

"Если бы Украина обратилась за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно от нее отказаться. По сути, это будет поворот спиной к Украине, которая находится в состоянии войны и нуждается в помощи. Мы твердо поддерживали Украину с начала полномасштабной войны и старались всячески ей помочь. Однако следует сказать, что сегодня у нас нет такой возможности по международному праву, для этого потребуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне", — заявил Ляенеметс.

Глава ведомства заявил, что в случае перевода вопроса в практическую плоскость будет отдельная дискуссия с украинским правительством.

"Ни министр внутренних дел, ни правительство Эстонии не могут решать за Украину, кого и из каких стран отозвать для борьбы с агрессором за Украину", — резюмировал он.

Ранее Ляэнеметс заявил о готовности своей страны выдавать Украине военнообязанных мужчин для пополнения Сил обороны.

21 декабря в интервью Welt глава Минобороны Умеров заявил, что украинцы призывного возраста, проживающие в Германии и других странах, должны вступить в ряды Сил обороны в 2024 году. Также он говорил о санкциях для тех, кто не выполнит это требование.

Представитель Минобороны Павлюк в комментарии LIGA.net объяснил слова министра обороны: от того, что гражданин за границей не получил повестки, угроза для Украины не исчезла. Однако в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех, кто сейчас не в Украине.

объяснил слова министра обороны: от того, что гражданин за границей не получил повестки, угроза для Украины не исчезла. Однако в повестке дня нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех, кто сейчас не в Украине. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000 – 500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

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