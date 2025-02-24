Каллас: В риторике США о выборах в Украине присутствует российская риторика

Каллас отметила, что в Украине невозможны выборы во время войны, как и в ряде других стран

Кая Каллас (Фото: x.com/kajakallas)

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что в заявлениях США о проведении в Украине выборов во время войны прослеживаются российские нарративы. Об этом она сказала во время общения с журналистами, передает The Guardian.

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"Если посмотреть на сообщения, поступающие из США, то становится ясно, что российская риторика там присутствует и представлена ​​очень ярко", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что во время войны нельзя проводить выборы и в конституциях многих стран есть пункты об этом. Во время выборов люди "сражаются друг с другом", а в ситуации, когда есть "внешний враг", надо сосредоточиться на нем.

Также глава евродипломатии прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский – это "диктатор без выборов".

"Когда я услышала об этом, то была уверена, что он совершает ошибку и смешивает двух людей, потому что у [Владимира] Путина не было [свободных и честных] выборов, или в России не было [свободных и честных] выборов в течение 25 лет, [а] Зеленский — избранный лидер, избранный на свободных и честных выборах", – сказала она.

19 февраля Вэнс заявил, что выборы в Украине возможны и во время войны, быть против, по его словам, – абсурдно.

В то же время Стармер поддержал Зеленского в споре с Трампом.

18 февраля президент США заявил на пресс-конференции, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и Украине следует провести выборы перед переговорами об окончании войны. В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.