Каллас: У риториці США щодо виборів в Україні є російська риторика
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що у заявах США щодо проведення в Україні виборів під час війни простежуються російські наративи. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами, передає The Guardian.
"Якщо подивитися на повідомлення, що надходять із США, то стає ясно, що російська риторика там присутня і представлена дуже яскраво", – сказала Каллас.
Вона наголосила, що під час війни не можна проводити вибори й у конституціях багатьох країн є пункти про це. Під час виборів люди "борються один з одним", а в ситуації, коли є "зовнішній ворог", треба зосередитися на ньому.
Також глава євродипломатії прокоментувала слова президента США Дональда Трампа, що український лідер Володимир Зеленський – це "диктатор без виборів".
"Коли я почула про це, то була впевнена, що він робить помилку і змішує двох людей, тому що у [Володимира] Путіна не було [вільних і чесних] виборів, або в Росії не було [вільних і чесних] виборів протягом 25 років, [а] Зеленський – обраний, обраний на вільних і чесних виборах", – сказала вона.
- 19 лютого Венс заявив, що вибори в Україні можливі й під час війни, бути проти, за його словами, — абсурдно.
- Водночас Стармер підтримав Зеленського у суперечці з Трампом.
- 18 лютого президент США заявив на пресконференції, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і Україні слід провести вибори перед переговорами щодо закінчення війни. У відповідь уранці 19 лютого український лідер зазначив, що Трамп озвучив російську дезінформацію.