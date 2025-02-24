Каллас: У риториці США щодо виборів в Україні є російська риторика

Каллас зазначила, що в Україні неможливі вибори під час війни, як і в інших країнах

Кая Каллас (Фото: x.com/kajakallas)

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що у заявах США щодо проведення в Україні виборів під час війни простежуються російські наративи. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами, передає The Guardian.

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"Якщо подивитися на повідомлення, що надходять із США, то стає ясно, що російська риторика там присутня і представлена дуже яскраво", – сказала Каллас.

Вона наголосила, що під час війни не можна проводити вибори й у конституціях багатьох країн є пункти про це. Під час виборів люди "борються один з одним", а в ситуації, коли є "зовнішній ворог", треба зосередитися на ньому.

Також глава євродипломатії прокоментувала слова президента США Дональда Трампа, що український лідер Володимир Зеленський – це "диктатор без виборів".

"Коли я почула про це, то була впевнена, що він робить помилку і змішує двох людей, тому що у [Володимира] Путіна не було [вільних і чесних] виборів, або в Росії не було [вільних і чесних] виборів протягом 25 років, [а] Зеленський – обраний, обраний на вільних і чесних виборах", – сказала вона.

19 лютого Венс заявив, що вибори в Україні можливі й під час війни, бути проти, за його словами, — абсурдно.

Водночас Стармер підтримав Зеленського у суперечці з Трампом.

18 лютого президент США заявив на пресконференції, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і Україні слід провести вибори перед переговорами щодо закінчення війни. У відповідь уранці 19 лютого український лідер зазначив, що Трамп озвучив російську дезінформацію.