Каллас заявила, что у России есть долгосрочный план агрессии в отношении Европы
Россия представляет прямую угрозу Европейскому Союзу из-за актов саботажа и кибератак, а ее огромные военные расходы свидетельствуют о том, что диктатор Владимир Путин планирует использовать свои вооруженные силы в других местах в будущем. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает Associated Press.
Каллас выступила перед депутатами Европарламента в Страсбурге, Франция.
"Россия уже – прямая угроза для Европейского Союза", – сказала она.
Каллас перечислила ряд нарушений воздушного пространства стран ЕС Россией, провокационные военные учения у границ и нападения на энергетические сети, трубопроводы и подводные кабели.
Глава евродипломатии отметила, что Россия тратит на оборону больше, чем 27 стран ЕС вместе взятых, и в этом году инвестирует в оборону больше, чем "в собственное здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые".
"Это долгосрочный план для долгосрочной агрессии. Вы не тратите столько на военные нужды, если не планируете их использовать", – предупредила Каллас.
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