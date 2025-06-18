Каллас заявила, що Росія має довгостроковий план агресії щодо Європи

Очільниця євродипломатії наголосила, що збільшення оборонних витрат в Росії свідчить про наміри розширити війну

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Росія становить пряму загрозу для Європейського Союзу через акти саботажу та кібератак, а її величезні військові витрати свідчать про те, що диктатор Володимир Путін планує використовувати свої збройні сили в інших місцях у майбутньому. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє Associated Press.

Каллас виступила перед депутатами Європарламенту у Страсбурзі, Франція.

"Росія вже є прямою загрозою для Європейського Союзу", – сказала вона.

Каллас перерахувала низку порушень повітряного простору країн ЄС Росією, провокаційні військові навчання біля його кордонів і напади на енергетичні мережі, трубопроводи та підводні кабелі.

Очільниця євродипломатії зазначила, що Росія витрачає на оборону більше, ніж 27 країн ЄС разом узятих, і цього року інвестує на оборону більше, ніж "на власну охорону здоров'я, освіту та соціальну політику разом узяті".

"Це довгостроковий план для довгострокової агресії. Ви не витрачаєте стільки на військові потреби, якщо не плануєте їх використовувати", – попередила Каллас.