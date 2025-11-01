Канада подала в суд, чтобы конфисковать российский Ан-124: планирует передать Украине

Правительство Канады подало судебный иск о конфискации зарегистрированного в России самолета Ан-124, который с 2022-го находится в Торонто

Самолет Ан-124 (Иллюстративное фото: Focke Strangmann/EPA)

Канада планирует направить в Украину российский грузовой самолет Ан-124, если выиграет судебный процесс по официальному аресту лайнера. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила в пятницу, что ее правительство подало судебный иск о конфискации зарегистрированного в России самолета Ан-124, который находился на остановке в международном аэропорту Торонто Пирсон с февраля 2022 года. Самолет принадлежит группе "Волга-Днепр", на которую Канада наложила санкции.

"Самолет Антонова является мощным символом ответственности. Те, кто способствует войне России, столкнутся с последствиями, и Украина не останется отстраиваться сама", — сказала Ананд на брифинге на полях саммита министров энергетики и окружающей среды стран G7 в Торонто.

Ан-124 является одним из крупнейших грузовых самолетов в мире, и канадские чиновники ранее предупреждали, что Россия может использовать его для доставки военных материалов для содействия своей войне против Украины.

Распутывание структуры собственности самолета было сложной задачей, сказала Ананд. Ее правительство начало судебный иск в начале этого года. Министр добавила, что Канада стремится максимально помочь Украине в трудное для нее время.

"Я скажу, что Россия полностью уничтожила некоторые украинские самолеты Антонова, которые были в Украине в начале войны. И поэтому это в определенном смысле пополнение парка Антонова", — акцентировала глава МИД Канады.

Правительство рассматривает несколько вариантов перенаправления самолета в Украину, что, кроме судебного разбирательства, может включать законодательный процесс, сказала Ананд.

Во вступительном слове чиновница осудила стратегию России "варварских нападений на украинских мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, детские сады, многоквартирные дома, дома престарелых и больницы", а также ее нападения на энергетическую инфраструктуру Украины.

Правительство Канады ускорит выделение последних 10 млн канадских долларов ($7,1 млн) из 70 млн канадских долларов, направленных на реконструкцию украинских энергосетей, чтобы эти средства можно было использовать для ремонта объектов, поврежденных российскими атаками, сказала она.