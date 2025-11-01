Канада подала до суду, щоб конфіскувати російський Ан-124: планує передати Україні

Уряд Канади подав судовий позов про конфіскацію зареєстрованого в Росії літака Ан-124, який з 2022-го базується в Торонто

Літак Ан-124 (Ілюстративне фото: Focke Strangmann/EPA)

Канада планує направити до України російський вантажний літак Ан-124, якщо виграє судовий процес з офіційного арешту лайнера. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила в п'ятницю, що її уряд подав судовий позов про конфіскацію зареєстрованого в Росії літака Ан-124, який був на зупинці в міжнародному аеропорту Торонто Пірсон з лютого 2022 року. Літак належить групі "Волга-Днєпр", на яку Канада наклала санкції.

"Літак Антонова є потужним символом відповідальності. Ті, хто сприяє війні Росії, зіткнуться з наслідками, і Україна не залишиться відбудовуватися сама", – сказала Ананд на брифінгу на полях саміту міністрів енергетики й навколишнього середовища країн G7 в Торонто.

Ан-124 є одним з найбільших вантажних літаків у світі, і канадські чиновники раніше попереджали, що Росія може використовувати його для доставлення військових матеріалів для сприяння своїй війні проти України.

Розплутування структури власності літака було складним завданням, сказала Ананд. Її уряд розпочав судовий позов на початку цього року. Міністерка додала, що Канада прагне максимально допомогти Україні в скрутний для неї час.

"Я скажу, що Росія повністю знищила деякі українські літаки Антонова, які були в Україні на початку війни. І тому це в певному сенсі поповнення парку Антонова", – акцентувала глава МЗС Канади.

Уряд розглядає кілька варіантів переспрямування літака в Україну, що, окрім судового розгляду, може охоплювати законодавчий процес, сказала Ананд.

У вступному слові посадовиця засудила стратегію Росії "варварських нападів на українських мирних жителів та цивільну інфраструктуру, дитячі садки, багатоквартирні будинки, будинки для людей похилого віку та лікарні", а також її напади на енергетичну інфраструктуру України.

Уряд Канади прискорить виділення останніх 10 млн канадських доларів ($7,1 млн) із 70 млн канадських доларів, спрямованих на реконструкцію українських енергомереж, щоб ці кошти можна було використати для ремонту об'єктів, пошкоджених російськими атаками, сказала вона.