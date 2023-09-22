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Канада предоставит больше танков Leopard 2 и введет новые санкции против России – CTV News

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 20:10
Канада предоставит больше танков Leopard 2 и введет новые санкции против России – CTV News - Фото
Leopard 2 (Фото: Wikimedia)

Канада объявит о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму 650 млн канадских долларов (около $ 482,5 млн), заявляет местное СМИ CTV News.

По данным издания, 22 сентября федеральное правительство страны объявит о предоставлении дополнительной военной помощи в течение следующих нескольких лет.

В рамках этих денег Канада предоставит больше танков Leopard 2 в связи с обязательствами, взятыми в июне, помочь в техническом обслуживании в Польше танков, предоставленных союзниками, отмечает CTV News.

Кроме того, Канада также применит новые санкции против России, утверждает издание.

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Артём Джерипа
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