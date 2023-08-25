После США и Британии начались переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и Канадой

Сегодня, 25 августа, стартовали переговоры Украины с Канадой по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено декларацией G7. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Канада стала третьей после США и Великобритании страной G7, с которой Украина начала соответствующие переговоры.

Координирует переговоры руководитель ОП Андрей Ермак, а первый раунд переговоров провел его заместитель Игорь Жовква.

Ранее Ермак отмечал, что речь идет о "конкретных договоренностях", и повторения "очень печальной для нас практики" Будапештского меморандума не будет.

12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

4 августа стартовали переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и США, а 11 августа – между Украиной и Великобританией.

На 18 августа уже 25 стран присоединились к декларации G7, в ОП надеются на первые соглашения до конца 2023 года.

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