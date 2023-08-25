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После США и Британии начались переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и Канадой

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 23:26
После США и Британии начались переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и Канадой - Фото
Флаги Канады и Украины (фото – Twitter Oleksii Reznikov)

Сегодня, 25 августа, стартовали переговоры Украины с Канадой по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено декларацией G7. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Канада стала третьей после США и Великобритании страной G7, с которой Украина начала соответствующие переговоры.

Координирует переговоры руководитель ОП Андрей Ермак, а первый раунд переговоров провел его заместитель Игорь Жовква.

Ранее Ермак отмечал, что речь идет о "конкретных договоренностях", и повторения "очень печальной для нас практики" Будапештского меморандума не будет.

Читайте также: Путин не переживет Украину с гарантиями безопасности от союзников – Блинкен

Оксана Житнюк
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