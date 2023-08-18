К декларации G7 присоединились 25 стран, в ОП надеются на первые соглашения до конца года
По состоянию на 18 августа уже 25 стран присоединились к декларации G7, предусматривающей предоставление гарантий безопасности Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он напомнил, что Украина уже начала консультации относительно гарантий безопасности с США и Великобританией и сейчас согласуется время старта таких консультаций с другими странами-патрнерами.
Ермак отметил, что уже 25 государств присоединились к согласованной в Вильнюсе декларации G7. В частности, только на этой неделе присоединились Болгария, Эстония, Греция, Литва и Северная Македония.
"Я уверен, что это число будет расти. Я уверен, что еще в этом месяце мы начнем эти консультации с некоторыми странами. И я уверен, что мы будем делать все, и это абсолютно реально, чтобы первые соглашения могли быть подписаны еще до конца этого года", – сказал Ермак.
Он также подчеркнул, что речь идет о "конкретных договоренностях" и повторения "очень печальной для нас практики" Будапештского меморандума не будет.
- 12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.
- В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.
- 4 августа стартовали переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и США, а 11 августа – между Украиной и Британией.
Читайте также: Путин не переживет Украину с гарантиями безопасности от союзников – Блинкен
Комментарии