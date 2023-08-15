Северная Македония присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Северная Македония присоединилась к декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

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"Благодарен Северной Македонии за присоединение к декларации G7 о поддержке гарантий безопасности для Украины", – написал президент.

Зеленский отметил, что в общей сложности к декларации G7 присоединились уже 15 стран.

"Благодарю премьер-министра Димитара Ковачевского за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами", – написал президент.

12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

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