Північна Македонія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України
15.08.2023, 22:05
Димитар Ковачевський (Фото: EPA)
Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.
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"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України", – написав президент.
Зеленський зазначив, що загалом до декларації G7 приєдналися вже 15 країн.
"Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", – написав президент.
- 12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.
- В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.
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