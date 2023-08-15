Північна Македонія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

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"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України", – написав президент.

Зеленський зазначив, що загалом до декларації G7 приєдналися вже 15 країн.

"Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", – написав президент.

12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

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