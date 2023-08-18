RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

До декларації G7 долучились вже 25 країн, в ОП сподіваються на перші угоди до кінця року

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 18:00
До декларації G7 долучились вже 25 країн, в ОП сподіваються на перші угоди до кінця року - Фото
Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Станом на 18 серпня вже 25 країн доєдналися до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки Україні. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що Україна вже розпочала консультації щодо гарантій безпеки з США та Великою Британією і наразі узгоджується час старту таких консультацій з іншими країнами-патрнерами.

Єрмак зазначив, що вже 25 держав доєднались до узгодженої у Вільнюсі декларації G7. Зокрема, тільки цього тижня долучились Болгарія, Естонія, Греція, Литва та Північна Македонія.

"Я впевнений, що це число буде рости. Я впевнений, що ще цього місяця ми розпочнемо ці консультації з деякими країнами. І я впевнений, що ми будемо робити все, і це абсолютно реально, аби перші угоди могли бути підписані ще до кінця цього року", – сказав Єрмак.

Він також наголосив, що мова йде про "конкретні домовленості" й повторення "дуже сумної для нас практики" Будапештського меморандуму не буде.

  • 12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.
  • В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.
  • 4 серпня стартували переговори про гарантії безпеки між Україною і США, а 11 серпня – між Україною і Британією.

Читайте також: Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Андрій ЄрмакG7гарантії безпеки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 