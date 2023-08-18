До декларації G7 долучились вже 25 країн, в ОП сподіваються на перші угоди до кінця року

Станом на 18 серпня вже 25 країн доєдналися до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки Україні. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Він нагадав, що Україна вже розпочала консультації щодо гарантій безпеки з США та Великою Британією і наразі узгоджується час старту таких консультацій з іншими країнами-патрнерами.

Єрмак зазначив, що вже 25 держав доєднались до узгодженої у Вільнюсі декларації G7. Зокрема, тільки цього тижня долучились Болгарія, Естонія, Греція, Литва та Північна Македонія.

"Я впевнений, що це число буде рости. Я впевнений, що ще цього місяця ми розпочнемо ці консультації з деякими країнами. І я впевнений, що ми будемо робити все, і це абсолютно реально, аби перші угоди могли бути підписані ще до кінця цього року", – сказав Єрмак.

Він також наголосив, що мова йде про "конкретні домовленості" й повторення "дуже сумної для нас практики" Будапештського меморандуму не буде.

12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

4 серпня стартували переговори про гарантії безпеки між Україною і США, а 11 серпня – між Україною і Британією.

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