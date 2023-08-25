Після США і Британії стартували переговори про гарантії безпеки між Україною і Канадою

Сьогодні, 25 серпня, стартували переговори України з Канадою щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено декларацією G7. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Канада стала третьою після США та Великої Британії країною G7, із якою Україна почала відповідні переговори.

Координує перемовини керівник ОП Андрій Єрмак, а перший раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква.

Раніше Єрмак наголошував, що йдеться про "конкретні домовленості", й повторення "дуже сумної для нас практики" Будапештського меморандуму не буде.

12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

4 серпня стартували переговори про гарантії безпеки між Україною і США, а 11 серпня – між Україною і Британією.

На 18 серпня вже 25 країн доєдналися до декларації G7, в ОП сподіваються на перші угоди до кінця 2023 року.

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