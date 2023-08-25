RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Після США і Британії стартували переговори про гарантії безпеки між Україною і Канадою

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 23:26
Після США і Британії стартували переговори про гарантії безпеки між Україною і Канадою - Фото
Прапори Канади та України (фото – Twitter Oleksii Reznikov)

Сьогодні, 25 серпня, стартували переговори України з Канадою щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено декларацією G7. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Канада стала третьою після США та Великої Британії країною G7, із якою Україна почала відповідні переговори.

Координує перемовини керівник ОП Андрій Єрмак, а перший раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква.

Раніше Єрмак наголошував, що йдеться про "конкретні домовленості", й повторення "дуже сумної для нас практики" Будапештського меморандуму не буде.

Читайте також: Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
КанададеклараціяпереговориG7гарантії безпеки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 