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Канада надасть більше танків Leopard 2 та введе нові санкції проти Росії – CTV News

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 20:10
Канада надасть більше танків Leopard 2 та введе нові санкції проти Росії – CTV News - Фото
Leopard 2 (Фото: Wikimedia)

Канада оголосить про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 650 млн канадських доларів (близько $482,5 млн), заявляє місцеве ЗМІ CTV News.

За даними видання, 22 вересня федеральний уряд країни оголосить про надання додаткової військової допомоги впродовж наступних кількох років.

У межах цих грошей Канада надасть більше танків Leopard 2 у зв'язку з зобов'язаннями, узятими в червні, допомогти в технічному обслуговуванні в Польщі танків, наданих союзниками, зазначає CTV News.

Окрім цього Канада також застосує нові санкції проти Росії, стверджує видання.

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Артем Джеріпа
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санкціївійнаКанадавійськова допомогаLeopard 2
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