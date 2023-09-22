Канада надасть більше танків Leopard 2 та введе нові санкції проти Росії – CTV News

Канада оголосить про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 650 млн канадських доларів (близько $482,5 млн), заявляє місцеве ЗМІ CTV News.

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За даними видання, 22 вересня федеральний уряд країни оголосить про надання додаткової військової допомоги впродовж наступних кількох років.

У межах цих грошей Канада надасть більше танків Leopard 2 у зв'язку з зобов'язаннями, узятими в червні, допомогти в технічному обслуговуванні в Польщі танків, наданих союзниками, зазначає CTV News.

Окрім цього Канада також застосує нові санкції проти Росії, стверджує видання.

22 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Канади, де провів переговори з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо.

19 вересня стало відомо, що Канада вкладає 33 млн канадських доларів (приблизно 23 млн євро) у фонд закупівлі пріоритетних засобів ППО для України

25 серпня між Україною та Канадою розпочалися переговори щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, як це передбачено декларацією G7.

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