Канада профінансувала придбання засобів ППО для України
Канада вкладає 33 млн канадських доларів (приблизно 23 млн євро) у фонд закупівлі пріоритетних засобів ППО для України. Про це йдеться у заяві Міністерства національної оборони країни.
Як заявив міністр оборони Канади Білл Блер, внесок Канади направлений у створений Великої Британією партнерський фонд для придбання для України "високопріоритетного обладнання протиповітряної оборони" для захисту від російських атак ракетами та безпілотниками. В ініціативі беруть участь, окрім Британії, також Данія, Нідерланди та США.
Блер повідомив, що внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 млн канадських доларів, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада вже виділила допомогу на суму понад 8 млрд канадських доларів, з яких близько 1,8 млрд спрямовано на військову допомогу.
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- 25 серпня між Україною та Канадою розпочалися переговори щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, як це передбачено декларацією G7.
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