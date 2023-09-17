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Канада профинансировала приобретение средств ПВО для Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 15:40
Канада профинансировала приобретение средств ПВО для Украины - Фото
Билл Блэр (Фото - EPA)

Канада вкладывает 33 млн канадских долларов (примерно 23 млн евро) в фонд закупки приоритетных средств ПВО для Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны страны.   

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Как заявил министр обороны Канады Билл Блэр, вклад Канады направлен в созданный Великобританией партнерский фонд для приобретения для Украины "высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны" для защиты от российских атак ракетами и беспилотниками. В инициативе участвуют, помимо Британии, также Дания, Нидерланды и США.

Блэр сообщил, что взнос является частью военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада уже выделила помощь на сумму более 8 млрд канадских долларов, из которых около 1,8 млрд направлено на военную помощь.

Сергей Бережной
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