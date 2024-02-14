Канада выделяет Украине более $44 млн на программу по оснащению ВСУ самолетами F-16

Во время "Рамштайна-19" министр обороны Канады объявил о новой военной помощи для Военно-воздушных сил Украины

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил во время 19-го заседания в формате "Рамштайн" о вкладе страны в размере 60 млн канадских долларов (около $44 млн) на обеспечение программы по оснащению украинских войск западными истребителями F-16. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Канады.

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Как отметил канадский министр, это пожертвование поддержит создание устойчивых возможностей истребителей F-16 в Украине, средства помогут получить жизненно необходимые материалы и оборудование для самолетов (запчасти, вооружение, авионику и боеприпасы).

В прошлом месяце Блэр объявил, что Канада будет способствовать обучению украинских летчиков, предоставляя гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал. Эта поддержка оценивается примерно в 15 млн канадских долларов (около $11 млн) и продлится с февраля 2024-го по 2025 год.

Канада также проводит обучение по английскому языку для военнослужащих Военно-воздушных сил Украины.

Объявленный во время "Рамштайна-19" вклад Канады является частью нового финансирования военной помощи Украине в размере $500 млн, о котором премьер-министр Джастин Трюдо сообщил в Киеве в июне 2023 года.

14 февраля стартовало 19-е заседание в формате "Рамштайн" – впервые с участием Сырского как нового главнокомандующего ВСУ.

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