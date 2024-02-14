Канада виділяє Україні понад $44 млн на програму з оснащення ЗСУ літаками F-16

Під час "Рамштайну-19" міністр оборони Канади оголосив про нову військову допомогу для Військово-повітряних сил України

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив під час 19-го засідання у форматі "Рамштайн" про внесок країни у розмірі 60 млн канадських доларів (близько $44 млн) на забезпечення програми з оснащення українських військ західними винищувачами F-16. Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.

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Як наголосив канадський міністр, ця пожертва підтримає створення стійких можливостей винищувачів F-16 в Україні, кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали й обладнання для літаків (запчастини, озброєння, авіоніку та боєприпаси).

Минулого місяця Блер оголосив, що Канада сприятиме навчанню українських льотчиків, надаючи цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал. Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 млн канадських доларів (близько $11 млн) і триватиме з лютого 2024-го до 2025 року.

Канада також проводить навчання з англійської мови для військовослужбовців Військово-повітряних сил України.

Оголошений під час "Рамштайну-19" внесок Канади є частиною нового фінансування військової допомоги Україні в розмірі $500 млн, про яке прем’єр-міністр Джастін Трюдо повідомив у Києві в червні 2023 року.

14 лютого стартувало 19-те засідання у форматі "Рамштайн" – уперше за участю Сирського як нового головнокомандувача ЗСУ.

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