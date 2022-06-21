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Кандидатский статус для Украины – моральное обязательство Евросоюза: спикер сейма Латвии

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 07:28
Кандидатский статус для Украины – моральное обязательство Евросоюза: спикер сейма Латвии - Фото
Владимир Зеленский и Инара Мурниеце (Фото - Facebook Ināra Mūrniece)

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз является моральной обязанностью ЕС, заявила спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце. Об этом сообщает Delfi.

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Мурниеце сказала на встрече с главой Сената Чехии Милошем Выстрчилом и вице-спикером парламента Украины Еленой Кондратюк, которые приехали в Ригу для участия в мероприятиях саммита Инициативы трех морей, что "народ, который проливает свою кровь за европейские ценности, заслуживает самого большого уважения и поддержки".

Спикер Латвийского сейма также отметила, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление "придаст силы для продолжения борьбы с агрессором".

Мурниеце считает, что даже если война затянется, Запад не должен снижать усилия по поддержке Украины. "Мы должны продолжать помогать Украине всеми способами – как военными, так и финансовыми", – сказала она. 

  • 17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
  • 23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить решение.

Читайте также: Все страны ЕС поддерживают статус кандидата на членство в ЕС для Украины – Стефанишина

Сергей Бережной
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Латвия Инара Мурниеце кандидат в ЕС
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