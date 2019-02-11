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11.02.2019, 09:55

Капитан судна "Норд" находится в Крыму - росСМИ

Капитан судна "Норд" находится в Крыму - росСМИ - Фото
Фото: ГПСУ

Капитан "Норда" Владимир Горбенко сбежал в Крым, пишут российские СМИ

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Капитан рыболовецкого сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который был задержан украинскими пограничниками в марте прошлого года и исчез в конце января, якобы пребывает на территории оккупированного Россией Крыма. Об этом пишет российский Интерфакс, ссылаясь на мать Горбенко.

Она заявила, что тот вернулся в субботу.

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Эту информацию изданию подтвердила представитель компании-судовладельца Анна Шевелева.

Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, дал в Крыму интервью Комсомольской правде, в котором заявил, что границу пересек по паспорту страны-агрессора.

25 марта 2018 года пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму.

Члены экипажа плавсредства - десять человек - нарушили порядок выезда с оккупированной территории и имели при себе паспорта граждан России, незаконно выданные в Керчи.

30 марта суд арестовал судно. 19 июня Херсонский горсуд отказался продлевать арест и позволили капитану судна Владимиру Горбенко выехать во временно оккупированный Крым.

28 января появилась информация об исчезновении капитана "Норда". Через пару дней по этому факту открыли уголовное производство.

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Теги: Норд, Владимир Горбенко, Крым
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