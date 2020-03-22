"Карантин – это не шутки". Зеленский назвал важные шаги в борьбе с коронавирусом

Самоизоляция и преодоление паники – наиболее важные сегодня шаги для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совещания с главами ОГА и мэрами городов, передает пресс-служба ОП.
"Сегодня есть два важных момента: это самоизоляция и преодоления паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин - это не шутки, и зачем он нужен, а также сплотитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев", - отметил Зеленский.
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