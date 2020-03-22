Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Карантин – это не шутки". Зеленский назвал важные шаги в борьбе с коронавирусом

"Карантин – это не шутки". Зеленский назвал важные шаги в борьбе с коронавирусом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
22.03.2020, 18:26

Президент Зеленский назвал важные шаги в борьбе с распространением коронавируса

Самоизоляция и преодоление паники – наиболее важные сегодня шаги для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совещания с главами ОГА и мэрами городов, передает пресс-служба ОП.

"Сегодня есть два важных момента: это самоизоляция и преодоления паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин - это не шутки, и зачем он нужен, а также сплотитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев", - отметил Зеленский.

  • 17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений
  • 19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • Сегодня стало известно, что к борьбе с коронавирусом привлекут студентов-медиков старших курсов.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 