Карис: Удары по РФ все равно будут. Поэтому Запад не должен ограничивать Украину в оружии

Таллин выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года для лучшего ее вооружения

Алар Карис (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Президент Эстонии Алар Карис считает, что не должно быть никаких ограничений в западном вооружении, которое союзники передают Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора. Поэтому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", – сказал эстонский президент.

Он подчеркнул, что Эстония будет оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется.

"Эта война – это не что-то, к чему можно привыкнуть, она сама по себе не решится. Решения будут заключаться в том, чтобы агрессор пошел и для этого нужны усилия всего демократического мира. Эта война должна закончиться победой Украины. Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько будет продолжаться война", – сказал политик.

Кроме того, по итогам встречи с Зеленским Карис заявил, что Таллин выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года для лучшего ее вооружения.

В ночь на 30 декабря 2023 года Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России.

Днем того же дня в российском Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины. Тогда погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения, заявил Гладков.

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