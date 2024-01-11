Карис: Удары по РФ все равно будут. Поэтому Запад не должен ограничивать Украину в оружии
Президент Эстонии Алар Карис считает, что не должно быть никаких ограничений в западном вооружении, которое союзники передают Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора. Поэтому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", – сказал эстонский президент.
Он подчеркнул, что Эстония будет оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется.
"Эта война – это не что-то, к чему можно привыкнуть, она сама по себе не решится. Решения будут заключаться в том, чтобы агрессор пошел и для этого нужны усилия всего демократического мира. Эта война должна закончиться победой Украины. Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько будет продолжаться война", – сказал политик.
Кроме того, по итогам встречи с Зеленским Карис заявил, что Таллин выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года для лучшего ее вооружения.
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- Днем того же дня в российском Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины. Тогда погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения, заявил Гладков.
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