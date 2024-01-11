Президент Естонії: Удари по РФ все одно будуть. Тому Захід не має обмежувати Україну у зброї
Президент Естонії Алар Каріс вважає, що не має бути жодних обмежень у західному озброєнні, яке союзники передають Україні. Про це він заявив на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.
"Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоби знищувати об’єкти на території агресора. Тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні", – сказав естонський президент.
Він наголосив, що Естонія надаватиме Україні підтримку стільки, скільки знадобиться.
"Ця війна – це не щось, до чого можна звикнути, вона сама по собі не вирішиться. Рішення будуть полягати утому, щоб агресор пішов і для цього потрібні зусилля всього демократичного світу. Ця війна має закінчитися перемогою України. Естонія підтримуватиме Україну стільки, скільки триватиме війна", – сказав політик.
Крім того, за підсумками зустрічі з Зеленським Каріс заявив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року для кращого її озброєння.
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