Президент Естонії: Удари по РФ все одно будуть. Тому Захід не має обмежувати Україну у зброї

Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року для кращого її озброєння

Алар Каріс (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що не має бути жодних обмежень у західному озброєнні, яке союзники передають Україні. Про це він заявив на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

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"Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоби знищувати об’єкти на території агресора. Тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні", – сказав естонський президент.

Він наголосив, що Естонія надаватиме Україні підтримку стільки, скільки знадобиться.

"Ця війна – це не щось, до чого можна звикнути, вона сама по собі не вирішиться. Рішення будуть полягати утому, щоб агресор пішов і для цього потрібні зусилля всього демократичного світу. Ця війна має закінчитися перемогою України. Естонія підтримуватиме Україну стільки, скільки триватиме війна", – сказав політик.

Крім того, за підсумками зустрічі з Зеленським Каріс заявив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року для кращого її озброєння.

У ніч проти 30 грудня 2023 року Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії.

Вдень того самого дня у російському Бєлгороді один за одним лунали вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України. Тоді загинули 22 людини, ще понад 100 отримали поранення, заявив Гладков.

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