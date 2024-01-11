Зеленський: Підтримка війни серед росіян не зростає. Вони почали відчувати її вплив на собі

Президент наголосив, що довга війна не на користь України й вона у будь-якому випадку проти неї

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом заявив, що росіяни дедалі менше підтримують війну проти України, оскільки відчувають її вплив на собі.

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"Щодо підтримки населення Російської Федерації цієї війни: підтримка не зростає. Ми вважаємо, що вони всі винні у наших смертях та катуваннях. Водночас вони почали відчувати війну й на собі", – сказав він, пояснивши, що має на увазі санкції проти країни-агресора.

Президент зауважив, що економіка Росії падає, а не зростає, так само як і з'являється дефіцит зброї.

"Я не хочу говорити, що це дуже швидко відбувається, але все це відбувається", – додав він.

Зеленський наголосив, що довга війна не на користь України, оскільки вона у будь-якому випадку проти цієї війни та "буде проти до останнього".

У серпні LIGA.net з посиланням на звіт групи Єрмака-Макфола повідомила, що більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.

У жовтні голова Офісу президента повідомив, що у російських ракетах Х-101 та дронах-камікадзе Shahed-136 продовжують знаходити іноземні компоненти.

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