Зеленский: Поддержка войны среди россиян не растет. Они начали ощущать ее влияние на себе

Президент подчеркнул, что долгая война не на пользу Украины и она в любом случае против нее

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом заявил, что россияне все меньше поддерживают войну против Украины, поскольку ощущают ее влияние на себе.

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"О поддержке населения Российской Федерации этой войны: поддержка не растет. Мы считаем, что они все виноваты в наших смертях и пытках. Вместе с тем они начали ощущать войну и на себе", – сказал он, пояснив, что подразумевает санкции против страны-агрессора.

Президент отметил, что экономика России падает, а не растет, равно как и появляется дефицит оружия.

"Я не хочу говорить, что это очень быстро происходит, но все это происходит", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что долгая война не на пользу Украины, поскольку она в любом случае против этой войны и "будет против до последнего".

В августе LIGA.net со ссылкой на отчет группы Ермака-Макфола сообщила, что большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями.

В октябре глава Офиса президента сообщил, что в российских ракетах Х-101 и дронах-камикадзе Shahed-136 продолжают находить иностранные компоненты.

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