UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Карта рашизма будет бита". Залужный презентовал колоды карт с топ-оккупантами – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 21:59
Валерій Залужний (фото - Facebook, Oleksii Hodzenko)

Волонтеры международного разведсообщества InformNapalm выпустили две колоды игральных карт, на которых изображены военные преступники РФ, российские политики и пропагандисты. Об этом, поддержав инициативу, сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Генерал напомнил, что в 2002 году Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, "играя в которые, военные запоминали свои цели".

Он говорит, что в Украине продолжили эту традицию, и "при поддержке военного руководства Украины, в том числе и моей", выпустили две местные колоды карт.

"Карта рашизма будет бита". Залужный презентовал колоды карт с топ-оккупантами – фото

Например, червонным королем там значится командующий вторжением РФ в Украину Александр Дворников

"Карта рашизма будет бита". Залужный презентовал колоды карт с топ-оккупантами – фото

"Совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира, карта рашизма будет непременно бита, как на поле боя, так и в информационной плоскости", – заверил Залужный.

Читайте также: ЕС выделит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро. Будет тяжелое оружие

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Валерий Залужный карты игра
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 