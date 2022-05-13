"Карта рашизма будет бита". Залужный презентовал колоды карт с топ-оккупантами – фото

Волонтеры международного разведсообщества InformNapalm выпустили две колоды игральных карт, на которых изображены военные преступники РФ, российские политики и пропагандисты. Об этом, поддержав инициативу, сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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Генерал напомнил, что в 2002 году Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, "играя в которые, военные запоминали свои цели".

Он говорит, что в Украине продолжили эту традицию, и "при поддержке военного руководства Украины, в том числе и моей", выпустили две местные колоды карт.

Например, червонным королем там значится командующий вторжением РФ в Украину Александр Дворников.

"Совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира, карта рашизма будет непременно бита, как на поле боя, так и в информационной плоскости", – заверил Залужный.

В Пентагоне считают, что украинская артиллерия срывает усилия России по наступлению на Донбассе.

Нидерланды дают Украине десятую часть своего парка САУ Panzerhaubitze 2000.

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Евгений Пилипенко

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