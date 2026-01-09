Катар признал повреждение своего посольства в Киеве, но кто совершил атаку – не упомянул

Посольство Катара, пострадавшее от российского обстрела Киева (Фото: X / Андрей Сибига)

Ближневосточное государство Катар признало, что из-за российского обстрела Киева пострадало его посольство, однако не указало напрямую, что удар осуществила Москва. Соответствующее сообщение опубликовало катарское Министерство иностранных дел.

"Государство Катар выражает свое глубокое сожаление по поводу повреждений, которые получило здание ее посольства в Украине в результате обстрела столицы, Киева, прошлой ночью. Оно подтверждает, что ни один из его дипломатов или сотрудников посольства не пострадал", – говорится в сообщении.

Читайте также Что известно об "Орешнике": характеристики баллистической ракеты

Однако в своем сообщении Катар не указывает напрямую, кто именно совершил обстрел Киева.

Также, среди прочего, МИД Катара повторил позицию страны, которая "призывает к решению российско-украинского кризиса путем диалога и мирными средствами, согласно принципам международного права и Устава ООН". Кроме того, государство подтвердило "полную поддержку" всех международных усилий для деэскалации.

Ранее глава украинской дипломатии Андрей Сибига опубликовал фото посольства Катара, поврежденного российской атакой.