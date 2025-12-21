"Может, я излишне оптимистичен". Зеленский оценил участие двух стран Азии в переговорах с США

Глава Украины прокомментировал информацию, что на встрече в Майами присутствовали Катар и Турция

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский положительно оценил участие представителей Катара и Турции в переговорах по мирному плану в Соединенных Штатах 19 декабря. Об этом глава Украины рассказал во время общения с журналистами.

Президента спросили, с чем связано участие представителей Катара и Турции в переговорах Украины, Европы и США во Флориде.

Зеленский ответил, что не знает всех деталей, но отметил, что Катар и Турция "всегда передавали сигналы", что они хотят быть максимально вовлечены в помощь относительно окончания войны.

"И Катар помогал в возвращении детей наших, и действительно помогал, и я им благодарен. А Турция нам организовывала площадку для наших переговорных групп – Америки, Украины, России, благодаря которым мы вернули много наших военнопленных. Поэтому то, что эти представители хотят помочь, – я считаю, что надо поддерживать такие сигналы", – отметил президент.

Он добавил, что если благодаря партнерам Украина сможет вернуть своих детей и пленных, то "это прекрасно".

"В целом я могу вам сказать, что мы сейчас видим сигналы от некоторых партнеров. Я не знаю, может, я излишне оптимистичен. Но если больше стран начинают говорить об окончании войны, на мой взгляд, это может помочь приблизить именно это", – подытожил Зеленский.

Ранее журналист медиа Axios Барак Равид со ссылкой на двух собеседников заявил, что в переговорах в Майами 19 декабря между представителями Украины, США Германии, Франции и Великобритании также участвовали министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара шейх Мухаммед Аль-Тани.