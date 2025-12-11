Зеленский анонсировал большой обмен пленными до Нового года, но Россия тормозит процессы

Украина и РФ согласовали, что обмен должен состояться до конца года и нужно формировать списки, но Москва затягивает процессы

Обмен пленными (Иллюстративное фото: t.me/Koord_shtab)

Президент Владимир Зеленский анонсировал большой обмен, который должен состояться до конца 2025 года. Об этом он сообщил во время общения с медиа 11 декабря, но отметил, что Россия тормозит эти процессы, передает корреспондентка LIGA.net.

Президента спросили относительно того, почему в последнее время не происходят обмены пленными. Он ответил, что россияне начали тормозить эти процессы, потому что хотят общих договоренностей.

"На мой взгляд, именно это происходит. Если у нас будет формирование всех этих процессов, то мы вернемся снова к решениям об обмене", – сообщил он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров провел встречи с представителями РФ относительно обменов. Стороны согласовали, что должен состояться "достаточно большой" обмен до Нового года и уже нужно проговаривать списки.

Но сейчас именно с российской стороны есть торможение процессов обмена, подчеркнул президент.