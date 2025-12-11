Зеленский анонсировал большой обмен пленными до Нового года, но Россия тормозит процессы
Президент Владимир Зеленский анонсировал большой обмен, который должен состояться до конца 2025 года. Об этом он сообщил во время общения с медиа 11 декабря, но отметил, что Россия тормозит эти процессы, передает корреспондентка LIGA.net.
Президента спросили относительно того, почему в последнее время не происходят обмены пленными. Он ответил, что россияне начали тормозить эти процессы, потому что хотят общих договоренностей.
"На мой взгляд, именно это происходит. Если у нас будет формирование всех этих процессов, то мы вернемся снова к решениям об обмене", – сообщил он.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров провел встречи с представителями РФ относительно обменов. Стороны согласовали, что должен состояться "достаточно большой" обмен до Нового года и уже нужно проговаривать списки.
Но сейчас именно с российской стороны есть торможение процессов обмена, подчеркнул президент.
- По состоянию на 11 ноября последний обмен пленными состоялся 2 октября – Украина вернула из российского плена 205 военных и гражданских.
- 23 октября в Украину было возвращено 1000 тел погибших защитников.
- 15 ноября Умеров анонсировал освобождение 1200 украинцев из российского плена, а президент 19 ноября выразил надежду на возобновление обменов до конца 2025 года.
