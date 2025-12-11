Зеленський анонсував великий обмін полоненими до Нового року, але Росія гальмує процеси

Україна та РФ погодили, що обмін має відбутися до кінця року і потрібно формувати списки, але Москва затягує процеси

Обмін полоненими (Ілюстративне фото: t.me/Koord_shtab)

Президент Володимир Зеленський анонсував великий обмін, який має відбутися до кінця 2025 року. Про це він повідомив під час спілкування з медіа 11 грудня, але зазначив, що Росія гальмує ці процеси, передає кореспондентка LIGA.net.

Президента запитали стосовно того, чому останнім часом не відбуваються обміни полоненими. Він відповів, що росіяни почали гальмувати ці процеси, тому що хочуть загальних домовленостей.

"На мій погляд, саме це відбувається. Якщо у нас буде формування всіх цих процесів, то ми повернемося знову до рішень про обмін", – повідомив він.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров мав зустрічі з представниками РФ щодо обмінів. Сторони погодили, що повинен відбутися "достатньо великий" обмін до Нового року і вже потрібно проговорювати списки.

Але зараз саме з російської сторони є гальмування процесів обміну, наголосив президент.